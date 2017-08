Canon introduceert een portret- en drie Tilt Shift-lenzen

Door Ewout ter Hoeven dinsdag 29 augustus 2017 16:05, bron: Canon, Canon

Canon heeft vandaag een viertal nieuwe lenzen voor zijn fullframe EF-camera's aangekondigd. Er is een nieuwe gestabiliseerde portretlens en er zijn drie Tilt Shift-lenzen waarmee zeer veel achtergrondwaas kan worden gecreëerd. De nieuwe lenzen vormen een aanvulling op Canon's arsenaal, er worden geen bestaande lenzen vervangen.

De EF 85mm F1.4L IS USM is een nieuwe portretlens van Canon. Hij is iets minder lichtsterk dan de 85mm f/1.2L, maar heeft wel 4-stops stabilisatie aan boord. De lens heeft 14 elementen in 10 groepen zitten, een stuk meer dan de eerdere opties van Canon. Het objectief is van magnesium gemaakt en weerbestendig. De lens moet ook de concurrentie aan gaan met de Sigma 85mm f/1.4 Art, hij is vanaf november verkrijgbaar voor $ 1600.

Canon EF 85mm f/1.2L II USM 85mm F1.4L IS USM 85mm f/1.8 USM Sensor 35mm FF Brandpuntsafstand 85 mm Stabilisatie No Yes (4 stops) No Mount Canon EF Apature F1.2 F1.4 F1.8 Diafragmabladen 8 9 8 Lenselementen 8 14 9 Groepen 7 10 7 Focusafstand 0.95 m 0.85 m 0.85 m Gewicht 1025 g 950 g 425 g Diameter 92 mm 87 mm 75 mm Lengte 84 mm 105 mm 72 mm (2.81″) Materiaal Metal barrel, metal mount Magnesium alloy Plastic barrel, metal mount Weerbestendig No Yes No Filterdiameter 72.0 mm 77.0 mm 58.0 mm

Naast de nieuwe portretlens introduceert Canon ook drie nieuwe Tilt Shift-lenzen. Dit type lenzen kan een extreem klein depth-of-field creëren, waardoor er heel veel achtergrondwaas wordt weergeven. De drie lenzen hebben verschillende brandpuntsafstanden van 50, 90 en 135 millimeter. Er is een vergrotingsfactor van 0.5 aanwezig, waardoor de lenzen ook voor Macro-fotografie kunnen worden gebruikt. Ook deze lenzen zijn van magnesium gemaakt en moeten vanaf november voor $2200 beschikbaar zijn.

Van links naar rechts: 50mm f/2, 90mm f/2.8 en 135mm f/4