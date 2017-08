[Pro] Samsung kondigt drie zakelijke monitoren aan

Door Luuk van Gestel woensdag 30 augustus 2017 16:12, bron: Samsung

De IFA start op 1 september, maar zoals gebruikelijk kondigen fabrikanten vooraf al een aantal nieuwe producten aan. Zo toont Samsung drie zakelijke monitoren, CH89, CH80 en SH85. Het grote verschil zit hem vooral in de resolutie en schermgrootte.

Zo is de CH89 een 1800R curved ultrawide (21:9) 34 inch monitor met een resolutie van 3.440 x 1.440 pixels. De CH80 is ook curved, maar dan met een 27 inch breedbeeldscherm (16:9) met een resolutie van 1.920 x 1.080 pixels. De SH85 is niet curved en komt in twee varianten: 23,8 en 27 inch, met een resolutie van 2.560 x 1.440 pixels.

Alle drie modellen maken gebruik van een USB Type-C verbinding. Alleen de CH80 en SH85 zijn voorzien van een extra DisplayPort-aansluiting om meerdere schermen te kunnen koppelen. Alle drie de schermen zijn in verticale stand te kantelen en hebben minimale schermranden, behalve aan de onderkant. Verder kunnen ze in hoogte versteld worden, gedraaid en gekanteld worden.

De Samsung CH89 is in Nederland beschikbaar voor een verkoopadviesprijs van € 849 incl. BTW. De SH85 in 23,8 inch en 27 inch zijn in Nederland beschikbaar en kosten respectievelijk € 349 en € 499 incl. BTW. De CH80 is vanaf 2 september in Nederland beschikbaar voor een verkoopadviesprijs van € 399 incl. BTW.