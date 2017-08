Shuttle lanceert Gaming Nano X1 mini PC's

Door Jonas Verhofsté woensdag 30 augustus 2017 17:51, bron: TomsHardware

Mini PC's zijn vaak een oplossing voor mensen die krachtige hardware willen, niet veel plaats willen (of kunnen) innemen aan hun bureau, maar geen nood hebben aan een laptop. Shuttle heeft nu een nieuwe mini PC-reeks aangekondigd: de Gaming Nano X1-lijn.

De passieve behuizing van deze PC's meet 8,6 x 14,2 x 14,2 cm, maar een gewicht is spijtig genoeg niet opgegeven. De eerste twee modellen, de X1 i5 en X1 i5 Pro zijn voorzien van een Intel i5-7300HQ en het derde model, de X1 i7, heeft een Intel i7-7700HQ aan boord. Alle drie de systemen hebben een Nvidia GTX 1060 aan boord.

Aan de voorkant bieden de systemen twee keer USB 3.1 Gen1 en een SD-kaart lezer. Op de achterzijde vinden we één DisplayPort-aansluiting, drie HDMI-poorten, twee keer USB 3.1 Gen1, één keer USB 3.1 Gen1 met een Type-C connector, vier USB 2.0 poorten, een ethernetaansluiting en hoofdtelefoonaansluiting. WiFi b/g/n/ac en Bluetooth zijn ook aanwezig.

De PC's worden standaard geleverd met Windows 10 Home en hebben drie jaar garantie. Het prijskaartje is echter niet mals: 1465 dollar voor de X1 i5, 1500 dollar voor de X1 i5 Pro en 1710 dollar voor de X1 i7. Of en wanneer de systemen naar Europa komen is niet bekend.