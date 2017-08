IFA: All-in-one, Chromebook, twee 4K projectors en twee 360° camera's bij Acer

Door Jonas Verhofsté woensdag 30 augustus 2017 14:44, bron: Acer

Eerder vandaag hadden we het al over de nieuwe laptops bij Acer. Naast deze laptops heeft het bedrijf ook een aantal andere apparaten aangekondigd. Onder andere een nieuwe all-in-one met draadloos opladen, een nieuwe Chromebook, twee 4K-projectors en twee 360 graden camera's.

Als eerste dus de Aspire S24. Deze 23,8-inch all-in-one is Acers slankste ooit met een beeldscherm van 5,97 mm dik. Dit Full-HD IPS-paneel heeft een rand van slechts 2,7 mm en zou kijkhoeken moeten bieden van 178 graden. Dit scherm zou 5 graden naar onder en 30 graden naar boven moeten kunnen kantelen, heeft twee ingebouwde speakers en een kleine subwoofer.

De S24 is voorzien van een 8e generatie Intel-processor, met optioneel Optane-geheugen. Hij wordt geleverd met een SSD van maximaal 256 GB en een harde schijf van maximaal 2 TB. In de voet van deze AiO zit niet alleen de hardware, maar ook een Qi-lader voor het draadloos opladen van je smartphone. De all-in-one is vanaf januari beschikbaar moeten zijn en zou voor 1.119 euro over de toonbank moeten gaan.

Als tweede hebben we de Chromebook 15. Zoals de naam al aangeeft heeft deze laptop een schermgrootte van 15,6-inch. Het IPS-paneel, leverbaar in touch en non-touch versies, heeft een resolutie van 1920 x 1080 pixels. Hij kan uitgerust worden met een Intel Celeron of Pentium processor, 32 of 64 GB eMMC-geheugen en 4 of 8 GB aan RAM. De Chromebook meet 378 x 256 x 19 mm en weegt 1,72 kg. Hij wordt opgeladen via een USB 3.1 Gen1 Type-C poort, waar hij er twee van heeft. Ook twee USB 3.0-poorten, een HDMI-uitgang, een SD-kaart lezer en een hoofdtelefoon aansluiting zijn aanwezig. De Chromebook 15 is beschikbaar vanaf eind oktober. Voor de touch-versie betaal je 449 euro, terwijl de 'gewone' versie voor 399 euro over de toonbank gaat.

Als derde heeft Acer ook twee 4K projectoren aangekondigd. De VL7860 en P8800 bieden beide een resolutie van 3840 x 2160 pixels en ondersteuning voor HDR. Het verschil zit hem echter in het contrast en de helderheid. De eerstgenoemde heeft een maximale helderheid van 3000 lumen en een contrast van 1.500.000:1. De P8800 is helderder met 5000 lumen, maar minder contrastrijk met een contrast van 1.200.000:1. De VL7860 is volgens Acer dan ook bedoeld voor thuisbioscopen, waar de P8800 hoofdzakelijk bedoeld is voor presentaties in onverduisterde ruimtes.

De VL7860 zou in december op de markt moeten verschijnen, de P8800 zou beschikbaar moeten zijn in September. Prijzen zijn niet bekend.

Als laatste kondigde Acer ook twee 360 graden camera's aan: de Holo360 en Vision360. Deze camera's beschikken over een LTE-verbinding en zijn uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 625. Ze maken foto's in 6,9K, nemen video's op in 4K, beschikken over een 3-inch touchscreen en draaien op Android 7.1.

De Vision360 is voornamelijk bedoelt voor auto's en registreert naast beelden ook GPS Coördinaten en de snelheid van het voertuig. Als een botsing zich zou voordoen terwijl de auto geparkeerd staat, dan zal de camera automatisch een opname starten en een bericht naar de gebruiker sturen. De camera ook gebruikt worden voor "action cam"-doeleinden, aldus Acer.

De Holo360 is vanaf september verkrijgbaar en kost 349 euro. De autovariant, de Vision360, zou in januari beschikbaar moeten zijn, maar een prijs is nog niet gekend.

