LG introduceert V30-smartphone met 6" OLED-scherm en Snapdragon 835

Door Tomas Hochstenbach donderdag 31 augustus 2017 09:06

Vanwege de tekorten aan Qualcomms nieuwste topmodel gebruikte LG bij zijn G6 nog een verouderde Snapdragon 821-SoC. Vandaag introduceert de Zuid-Koreaanse elektronicafabrikant de V30, en dit keer wordt er wel gebruikgemaakt van een Snapdragon 835. De telefoon valt verder op door de dunne bezels en het grote scherm.

Het display meet 6" in diagonaal en heeft een 18:9-verhouding (2880x1440 pixels). Opvallend is dat het om een OLED-scherm gaat, waar LG tot nu toe vasthield aan LCD. Beide zijden van de water- en stofdichte (IP68) telefoon zijn bedekt met Gorilla Glass 5 en de twee camera's op de achterkant steken daar nauwelijks bovenuit. Het gaat om een 16MP-sensor met f/1.6 en een 13MP-groothoek met f/1.9. Aan de voorzijde heeft LG een 5MP-frontcam aangebracht.

Zoals gezegd beschikt LG's jongste over een Snapdragon 835-SoC van Qualcomm, een op het 10nm-procedé geproduceerde processor met vier snelle en vier langzame Kryo-cores van eigen makelij. Die processor wordt bijgestaan door 4 GB LPDDR4-geheugen. De UFS 2.0-opslag is 64 GB groot en kan worden uitgebreid via microSD. Er komt tevens een V30+ beschikbaar met standaard 128 GB aan geheugen, maar vooralsnog niet in de Benelux.

Het geheel meet 152 bij 75 bij 7,3 mm en weegt 158 gram. LG installeert Android 7.1.2 Nougat op de V30: Android 8.0 Oreo kwam blijkbaar te laat om deze lancering nog te halen. De accu is 3300 mAh groot, wat niet meer dan gemiddeld is voor deze klasse. Wel zijn Quick Charge 3.0 en draadloos laden geïmplementeerd. Qua connectiviteit beschikt de LG V30 over 802.11ac-WiFi, Bluetooth 5.0, NFC en USB Type-C, maar die laatste aansluiting werkt helaas op USB 2.0-snelheid.

Voor het geluid heeft LG ten slotte samengewerkt met Bang & Olufsen. Het resultaat daarvan is de 32-bit quad-DAC in de telefoon en de bijgeleverde B&O Play-headset in de verpakking.

De LG V30 is vanaf 21 september verkrijgbaar in Zuid-Korea, maar in Nederland volgt de introductie pas in het vierde kwartaal van dit jaar. Er komen vier kleuren op de markt: zwart, zilver, blauw en paars.