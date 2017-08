IFA: Philips toont 8K en 43 inch HDR-monitor

Door David van Dantzig donderdag 31 augustus 2017 15:05

Philips toont deze IFA-beurs weer aardige vooruitblik op wat we de komende maanden van het merk mogen verwachten. Naast een 8K 32-inch model liet het een 49-inch 32:9 monitor zien en een nieuwe M-lijn modellen, die vooral voor entertainment-doeleinden geschikt zijn. Hoogtepunt daarvan is een 43-inch 4K-model met HDR1000-ondersteuning.

Traditiegetrouw zijn veel modellen die Philips in het najaar in Berlijn toont in een vroeg stadium van ontwikkeling. Zo ook dit jaar: naast een aantal monitoren die wel al verkrijgbaar zijn, zoals de 34-inch 349X7 en de nieuwe curved beeldschermen in de E-lijn, had het ook een paar schermen waar we nog wat langer op moeten wachten, maar die wel een mooie blik in de toekomst geven.

De eerste die we dan moeten vermelden is toch het 32-inch 8K-scherm, waarvan Philips ruiterlijk toegeeft dat het een showcase is: voorlopig hoeven we deze niet op de markt te verwachten. Toch is het mooi om te zien dat de techniek ver genoeg gevorderd is om een werkend scherm te laten zien. Dell, dat dit - overigens volgens de woordvoerder van Philips door TPV Technologies ontwikkelde - paneel wel gaat toepassen, doet dit in een monitor die 2500 à 3000 dollar moet gaan kosten. Philips richt zich eerst op de 4K-variant van dit paneel, dat zich ook onderscheid door het 'rondom randloze' design. Dat wil zeggen dat de aansturende elektronica niet meer in een wat bredere rand onder het paneel zit, waardoor het uiteindelijke ontwerp mooi symmetrisch is. In het geval van Philips heb je dan wel bovenop een webcam en onderop een sensor voor omgevingslicht en om te zien of er iemand voor het scherm zit, maar beide kan je wegklappen. De P8-lijn met het nieuwe design bevat in elk geval een 32-inch model met de aanduiding 328P6AUBREB. Naar verluidt het moet een adviesprijs krijgen van 899 euro, wat stevig is in vergelijking met bijvoorbeeld de onlangs door ons gereviewde 328P6VJEB, maar redelijk in lijn met de rest van de markt voor 32-inch 4K.

De M-lijn bij Philips is gericht op 'entertainment', feitelijk schermen bedoeld voor zowel gaming, video als standaardtoepassingen - eigenlijk manusjes van alles dus, maar voorzien van Ambiglow ,een variant op het bij de televisies met hetzelfde merk populaire Ambilight. Wie de monitoren van Philips langer volgt, kan zich allicht nog de Gioco-modellen herinneren, die hier ook over beschikten. Welke M-modellen precies naar Europa gaan komen is nog niet duidelijk (er zijn ook wqhd-versies met 144Hz bijvoorbeeld), omdat zustermerk AOC met de Agon-modellen het voortouw neemt voor gaming. De 43-inch 4K exemplaren komen sowieso wél en het HDR1000-exemplaar dat Philips toonde belooft een interessante te worden, met een VA-paneel, USB Type-C, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, FreeSync, een USB 3.0 hub en 7 watt speakers. Wel zullen we tot het tweede kwartaal van volgend jaar op deze variant moeten wachten. Een 'HDR 600' versie zou wat eerder beschikbaar moeten komen, in het eerste kwartaal. Die uitvoering zal ook wat goedkoper worden; vermoedelijk wordt de versie met 1000 nits piekhelderheid 899 euro, de wat minder fel verlichte 799 euro. Beide schermen zullen ook het voor HDR vereiste grotere kleurbereik hebben, mogelijk gemaakt door toepassing van quantum dots.

Ten slotte toonde Philips zijn op handen zijnde 49-inch monitor. Dit is gebaseerd op hetzelfde 3840x1080 pixels tellende paneel als dat van de C49HG90 van Samsung, maar dan nadrukkelijk niet voorzien van HDR en 144Hz verversingsfrequentie. Philips richt dit scherm op andere toepassingen, zoals de financiële sector en beveiliging. Twee exemplaren kunnen boven elkaar geplaatst worden voor een reusachtig 4K-oppervlak, en het scherm kan niet alleen meerdere bronnen naast elkaar tonen, maar die ook flexibeler ten opzichte van elkaar positioneren dan doorgaans het geval is bij PiP/PbP. Helaas kon Philips dat nog niet tonen met de demo-opstelling in Berlijn, die speciaal voor IFA was geconstrueerd. De prijs van dit scherm hoopt het merk op 899 euro uit te laten komen, significant minder dus dan de voor gaming geoptimaliseerde tegenhanger van Samsung.