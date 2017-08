Draadloos mechanisch toetsenbord van Logitech

Door Tomas Hochstenbach donderdag 31 augustus 2017 13:14, bron: Logitech

Logitech heeft diverse nieuwe invoerapparatuur voor gamers geïntroduceerd, waaronder een draadloos mechanisch toetsenbord. Dit G613-toetsenbord kan zowel via Logitechs eigen verbinding als via Bluetooth gekoppeld worden aan computers en maakt gebruik van Romer G-switches. Verder brengt de Zwitserse fabrikant ook een nieuwe muis en een bureau-muismat op de markt.

Omdat de G613 tot anderhalf jaar moet werken op één setje AA-batterijen, is er uiteraard geen achtergrondverlichting ingebouwd. Wie zich wil uitleven met rgb, zal dus verder moeten zoeken. Wel heeft Logitech een zestal macrotoetsen toegevoegd, die je via de software kunt instellen. Het toetsenbord kent een adviesprijs van 149 euro en wordt geleverd met een polssteun.

De bijbehorende G603 Lightspeed is een muis met een sensor die vergelijkbare prestaties moet bieden als de Pixart PMW3366, maar tot tien keer minder energie verbruikt. Het draadloze knaagdier moet daarom twee keer zo lang meegaan op twee AA-batterijen, al kun je er voor het gewicht ook voor kiezen om slechts één batterij te plaatsen. Voor de draadloze connectie heb je wederom de keuze uit Logitech Lightspeed of Bluetooth.

Naast de reguliere knoppen heeft Logitech ook een dpi-switch (die tot 12.000 dpi gaat) en vorige/volgende-buttons gemonteerd op de G603. Via de software kun je die een functie naar wens toewijzen. Je configuratie wordt dan opgeslagen in het ingebouwde geheugen, waardoor de software verder geen vereiste meer is. Logitech vraagt 79 euro voor de G603-muis.

Ten slotte biedt Logitech vanaf nu ook de G840 aan, een muismat van 90 bij 40 centimeter die onder zowel toetsenbord als muis past. Deze oversized muismat heeft een adviesprijs van 50 euro.