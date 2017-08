AMD brengt Ryzen Threadripper 1900X uit

Door Reinoud Dik donderdag 31 augustus 2017 15:00

Vandaag brengt AMD de Ryzen Threadripper 1900X uit. Deze Threadripper CPU is de nieuwe instapprocessor op de TR4-socket, en heeft 8 cores en 16 threads. De basisklokfrequentie is met 3,8 GHz hoger dan die van de duurdere 1920X en 1950X, die over meer cores beschikken. De 1900X heeft een boost kloksnelheid van 4 GHz en klokt dankzij XFR zelfs door tot 4,2 GHz. Het TDP is met 180 watt gelijk gebleven aan de andere Threadrippers, al is de L3-cache met 16 MB wel gehalveerd ten opzichte van de luxere modellen.

AMD zet de 1900X tegenover de i7 7820X, en wijst erop dat eerstgenoemde 64 tegenover slechts 28 PCIe-lanes biedt. Dat is 128% meer. Daardoor zou de processor geschikter moeten zijn voor veeleisende gebruikers zoals content creators. Met een MSRP van 549 Amerikaanse dollars is de 1900X bijna tien procent goedkoper dan de 7820X van Intel. In Nederland vragen de eerste winkels 649 euro voor de CPU.

Model Cores Threads Base Clock Boost Clock XFR L3 cache PCIe Lanes TDP Adviesprijs Ryzen Threadripper 1950X 16 32 3.4 GHz 4.0 GHz 4.2 GHz 32 MB 64 180W 999 USD Ryzen Threadripper 1920X 12 24 3.5 GHz 4.0 GHz 4.2 GHz 32 MB 64 180W 799 USD Ryzen Threadripper 1900X 8 16 3.8 GHz 4.0 GHz 4.2 GHz 16 MB 64 180W 549 USD Ryzen 7 1800X (AM4) 8 16 3.6 GHz 4.0 GHz 4.1 GHz 16 MB 24 95W 499 USD

Met de lancering van de 1900X kondigt AMD ook een BIOS-update aan waarmee ondersteuning geboden zal worden voor NVMe RAID. Deze functie was tot op heden niet beschikbaar voor het Threadripper-platform. De update, die de deuren zal openen voor bootable RAID 0, 1 en 10 voor maximaal 10 schijven, wordt naar verwachting op 25 september beschikbaar gemaakt.