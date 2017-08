Intel legt Xeon W-processors voor socket 2066 in de winkel

Door Tomas Hochstenbach donderdag 31 augustus 2017 18:03, bron: Anandtech

Intel heeft tussen al het IFA-geweld door ook een nieuwe serie processors voor workstations uitgebracht. Xeon W is de naam van het serverbroertje van socket 2066, zoals we die in de consumentenwereld kennen met de X299-chipset. Net als bij Skylake-X zijn er in de Xeon W-serie modellen met maximaal 18 cores beschikbaar, maar met bijvoorbeeld ondersteuning voor ECC-geheugen en vPro bieden ze extra zakelijke features.

Ondanks dat Xeon W dezelfde socket gebruikt als Skylake-X, komen er aparte moederborden met de zakelijke C422-chipset. Intel heeft het onmogelijk gemaakt om Core X-processors te gebruiken in zo'n moederbord en vice versa, waardoor je geen Xeon in een X299-moederbord kunt gebruiken. Bij X99 kon dat nog wel, maar vanaf de Skylake-generatie blokkeert Intel dat.

Ten opzichte van Skylake-X bieden de Xeon-varianten vier extra PCIe 3.0-lanes, namelijk 48 in plaats van 44 stuks. Naast dat ECC-geheugen wordt ondersteund, kunnen er ook RDIMM's en LRDIMM's worden gebruikt in plaats van normale UDIMM's. Deze geheugenmodules hebben een hogere datadichtheid en maken het zo mogelijk om 512 GB RAM per systeem aan te spreken. Turbo Boost 3.0 maakt geen deel uit van de featureset van Xeon W.

Alle modellen tot en met 10 cores zijn per direct verkrijgbaar. De modellen met meer rekenkernen volgen in het vierde kwartaal. Processors met meer dan 18 cores en de mogelijkheid tot meerdere sockets per moederbord zijn beschikbaar voor de grotere socket 3647. Van het 28-core topmodel van die reeks publiceerden we eerder een review.