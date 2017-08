Betaalbaar mechanisch toetsenbord van Sharkoon uitgerust met low-profile switches

Door Mark van de Luijtgaarden donderdag 31 augustus 2017 20:48, bron: Sharkoon

Op de Computex-beurs enkele maanden geleden liet Sharkoon ze al zien, de PureWriter-toetsenborden. Dankzij low-profile switches van Kailh zijn deze modellen beduidend slanker dan we gewend zijn van dit productsegment, en door op overige features te besparen is de prijs laag gebleven.

Sharkoon richt zich met dit toetsenbord vooral op kantoorgebruik en heeft het geheel dan ook een redelijk simpel uiterlijk gegeven. Wel heeft men nog verlichting onder de toetsen aangebracht met instelbare effecten, al schijnt die enkel in een blauwe kleur. De USB-kabel is verwijderbaar en in de doos vind je een kabel van zowel 50 als 150 centimeter. Zoals de naam doet vermoeden, is er tot slot geen numpad aanwezig.

De Sharkoon PureWriter TKL heeft een adviesprijs meegekregen van 69,90 euro en is verkrijgbaar met rode en blauwe switches. Het model met numpad werd op Computex voor 99 euro aangekondigd.