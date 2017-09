Logitech Craft-toetsenbord is voorzien van draaischijf voor bediening in content creation

Door Mark van de Luijtgaarden vrijdag 1 september 2017 10:55

Voor mensen die veel bezig zijn met bijvoorbeeld videobewerking zijn er al apparaatjes als de Contour Design Shuttle-serie, met een draaiknop die je onder andere kan gebruiken om in een video voor- of achteruit te spoelen. Logitech heeft nu besloten een dergelijk concept te integreren in één van zijn toetsenborden, de Craft.

In de linkerbovenhoek van dit nieuwe draadloze toetsenbord vinden we namelijk een soortgelijke aluminium draaiknop, die Logitech zelf overigens de Kroon noemt. Het geheel heeft een behoorlijk strakke uitstraling meegekregen, wat deels mogelijk is gemaakt doordat de knop aanraakgevoelig is.

Het idee is dat je met een druk (of tik) op de Kroon wisselt tussen context-specifieke functies, en vervolgens met een draai de waardes aan kan passen. Denk daarbij aan de helderheid, het contrast en de verzadiging in Photoshop, of de lettergrootte in Word/Excel. Ook is het mogelijk om simpelweg tussen actieve applicaties te wisselen. Aan de onderkant van je monitor krijg je bij het wisselen een balk te zien met de rij van de functies, zodat je weet hoe vaak je eventueel nog moet drukken.

Verder heeft de Zwitserse fabrikant technieken geleend van zijn andere toetsenborden, zoals de Easy Switch-knoppen waarmee je verbinding kan maken met drie apparaten en hier naadloos tussen kan schakelen. Die verbindingen kunnen overigens zowel via een 2,4GHz-adapter als via Bluetooth tot stand komen. Tot slot is ledverlichting onder de toetsen natuurlijk niet vergeten.

Het Logitech Craft Advanced Keyboard zal medio september verkrijgbaar komen voor een prijs van 199 euro.