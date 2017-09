[Pro] IFA: Netgear kondigt GS750E Managed 48-poorts switch aan

Door Luuk van Gestel vrijdag 1 september 2017 21:09

In zijn Smart managed Plus-lijn kondigt Netgear de GS750E aan, een 48-poorts Managed switch voorzien van twee SFP+-uplinks. De switch kan als desktopswitch worden ingezet, of opgehangen worden in een rack. De webinterface biedt mogelijkheden voor onder meer VLAN-, QoS-, LAG- en IGMP-beheer en L2-functionaliteiten, zoals prioritering van netwerkverkeer en linkaggregatie.

De GS750E zou volgens de fabrikant inzicht moeten bieden in abnormaal netwerkverkeer en beveiligt daarbij tegen eventuele bedreigingen. Ook is er een kabeltestfunctionaliteit aanwezig.

De Netgear GS750E 48-poorts Gigabit Smart Managed Plus switch krijgt een adviesprijs mee van € 329,99.

Belangrijkste functionaliteiten: