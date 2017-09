Grote Duitse webshop verkoopt nu meer AMD- dan Intel-CPU's

Door Tomas Hochstenbach zaterdag 2 september 2017 16:46, bron: Mindfactory

Eén van de grootste Duitse webshops, Mindfactory.de, heeft zijn verkoopcijfers van processors in de afgelopen maanden bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat het in augustus voor het eerst meer processors van AMD (56%) dan van Intel (44%) verkocht. Al sinds mei gaan er elke maand meer Ryzen 5's dan Core i5's over de toonbank en ook de mainstream Core i7-CPU's verkopen minder goed sinds Ryzen in maart op de markt kwam.

In augustus kwamen er twee nieuwe series van AMD in de handel, maar die lopen nog niet echt hard. Threadripper is uiteraard te duur om grote volumes te behalen en is bovendien pas sinds 10 augustus verkrijgbaar, dus die vergelijking is niet helemaal eerlijk. Voor Ryzen 3 was het echter wel de eerste volledige maand van verkrijgbaarheid. Er werden weliswaar meer Ryzen 3's verkocht dan Core i3's, maar het aantal van 410 CPU's valt in het niet bij de ruim 4300 Ryzen 5's die vorige maand werden gekocht bij de webshop.

Aan de hand van deze verkoopcijfers voor losse processors lijken we veilig te kunnen concluderen dat de meerderheid van de zelfbouwers, in ieder geval in Duitsland, inmiddels voor een AMD Ryzen-processor gaat. Andere bronnen die een indicatie van de verhoudingen in de processormarkt geven, zoals de Steam Hardware Survey, laten deze opwaartse trend voor AMD nog niet zien. Waarschijnlijk kunnen we de oorzaak daarvan zoeken in het feit dat Intel vooralsnog heer en meester is als het om pre-built OEM-pc's en de veel grotere laptopmarkt gaat. Nog voor het jaareinde komt AMD met Ryzen-processors voor laptops, dus daar zou verandering in kunnen gaan komen.