IFA: Caterpillar lanceert robuuste Cat S31 en S41 smartphones

Door Michiel Berkhout maandag 4 september 2017 16:33, bron: Caterpillar

Caterpillar heeft tijdens de IFA-beurs in Berlijn twee nieuwe smartphones uit de doeken gedaan; de Cat S31 en de Cat S41. In beide gevallen gaat het om zogenaamde 'rugged' smartphones, die niet alleen bijzonder stevig en valbestendig zijn, maar ook nog eens water- en stofdicht. Zo zijn beide smartphones voorzien van zowel de IP68 als de militaire MIL SPEC 810G certificering. Ze zijn dan ook vooral bedoeld voor gebruik in zware omstandigheden. Denk hierbij aan het uitoefenen van zware beroepen of sporten.

Cat S31

De Cat S31 beschikt over een 4,7-inch scherm met een 720p-resolutie, dat tevens met natte vingers of handschoenen bediend kan worden. Het toestel wordt aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 210 quad-core SoC op een kloksnelheid van 1,3 GHz. Deze chip wordt gecombineerd met 2 GB RAM en 16 GB opslaggeheugen, laatstgenoemde hoeveelheid kan eventueel verder worden uitgebreid met behulp van een microSD-geheugenkaartje. Aan de achterzijde is een 8-megapixel camera aanwezig, de voorkant wordt gesierd door een 2-megapixel front-facing exemplaar. Verder biedt hij ondersteuning voor 4G LTE Cat.4 en is er plaats voor twee SIM-kaarten. Het geheel draait op Android 'Nougat' en wordt gevoed door een accu met een capaciteit van 4000 mAh.

Cat S41

De Cat S41 voorziet in een 5-inch 1080p-scherm, ook hier is het mogelijk om hem met natte vingers of handschoenen te bedienen. Onder de kap schuilt een MediaTek Helio P20 octa-core SoC op een kloksnelheid van 2,3 GHz, in combinatie met 3 GB RAM en 32 GB opslaggeheugen. Ook hier is er de mogelijkheid om het opslaggeheugen uit te breiden met behulp van een microSD-geheugenkaartje. Achterop vinden we een 13-megapixel camera terwijl voorop een 8-megapixel front-facing exemplaar terug te vinden is. Het toestel ondersteunt 4G LTE Cat.6 connectiviteit, draait op Android 'Nougat' en wordt gevoed door een 5000 mAh accu.

Beide smartphones zijn vanaf vandaag verkrijgbaar. De Cat S31 draagt een adviesprijs van 329 euro, voor de Cat S41 moet 449 euro worden neergeteld.