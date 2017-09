Toshiba gaat binnenkort met helium gevulde harde schijf van 14 TB uitbrengen

Door Mark van de Luijtgaarden donderdag 7 september 2017 11:40, bron: TheRegister

Als je momenteel de 3,5" harde schijf met de meeste opslagcapaciteit in huis wilt halen, kom je al snel uit bij de HGST Ultrastar He12 met 12 TB. Toshiba staat echter op het punt om een eveneens met helium gevulde schijf op de markt te gaan brengen met 14 TB. Deze moet 'spoedig' verschijnen, wat uiterlijk eind dit jaar betekent.

Een dergelijke capaciteit is een flinke stap voor het Japanse bedrijf, want zijn huidige koplopers zijn ouderwetse lucht-varianten met 'slechts' 8 TB opslagcapaciteit. Technische informatie over de nieuweling werd helaas echter nog niet blootgegeven.

De concurrentie zit overigens ook zeker niet stil: onder andere Seagate heeft al HAMR-schijven van 16 TB en 18 TB op de planning staan, al komen die op zijn vroegst pas in 2018.

Het nauw gestapelde binnenwerk van de HGST Ultrastar He12 12TB