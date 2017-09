Biostar kondigt H110M-BTC moederbord voor miners aan

Door Michiel Berkhout donderdag 7 september 2017 20:39, bron: TechPowerUp

Waar de meeste fabrikanten van moederborden pas recentelijk zijn ingesprongen op de mining-hype, brengt Biostar al enige tijd modellen uit die de focus hebben op het minen van cryptovaluta. Nu voegt het bedrijf een nieuw H110-exemplaar in het Micro-ATX-formaat aan het portfolio toe; de H110M-BTC.

De H110M-BTC biedt plaats aan een LGA1151-processor uit de zesde of zevende Intel Core-generatie en voorziet in twee geheugensloten waarin maximaal 32 GB DDR4-geheugen met een snelheid tot 2400 MHz geplaatst kan worden. Hij onderscheidt zich echter door de aanwezigheid van zes PCI-Express-sloten, waarvan één versie 3.0 x16-slot en vijf 2.0 x1-sloten. Verder voorziet het moederbord in vier SATA 6 Gb/s-poorten en zowel HDMI als VGA beeldaansluitingen. De Gigabit LAN-aansluiting wordt aangedreven door een Realtek RTL8111H-controller en ook de 8-kanaals ALC887-audiocodec is uit de stallen van Realtek afkomstig.

Over prijs en beschikbaarheid is tot op heden niets bekend.