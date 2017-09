Crimson ReLive 17.9.1-driver brengt kleine bugfixes voor AMD

Door Mark van de Luijtgaarden donderdag 7 september 2017 22:15

De meeste driver-releases zijn tegenwoordig gefocust op één of meerdere (nieuwe) games, maar AMD heeft met versie 17.9.1 van zijn Radeon Software Crimson ReLive-driver ditmaal een ander pad gekozen. Er zijn namelijk enkel wat bugs de wereld uitgeholpen, die spelers van onder andere Guild Wars 2 en Titanfall 2 vermoedelijk wel kunnen waarderen.

Voor de weinige eigenaren van Vega-chips staat echter nog een veel belangrijkere bugfix in het lijstje: na het ontwaken van een slaapstand kon de Radeon RX Vega bij het afspelen van video plots het gehele systeem laten crashen, maar dat moet nu dus niet meer gebeuren.

Bij Titanfall 2 een probleem opgelost waarbij videochips van de GCN 1.0-generatie crashes of haperingen ondervonden. In Guild Wars 2 waren het juist de Radeon ReLive Toolbar en Instant Replay-feature die soms niet (geheel) werkte. Tot slot kon Moonlight Blade soms niet opgestart worden met GCN-videokaarten.

Verder zijn wat haperingen van de muis verholpen in situaties waar Radeon WattMan of een andere GPU-tool in de achtergrond openstond. Ook zijn vastlopers en crashes in het Display-tabblad van de Radeon Settings opgelost en moeten willekeurige artefacten in Microsoft Office-applicaties verholpen zijn.

De Radeon Software Crimson ReLive 17.9.1-driver zal spoedig te downloaden zijn via de gebruikelijke kanalen van AMD.

De ergernis met RX Vega en video-playback na een slaapstand moet verleden tijd zijn