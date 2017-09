Fitbit Ionic kan volgend jaar glucosespiegels weergeven

Door Steven Swart vrijdag 8 september 2017 12:05, bron: Fitbit, Engadget

De Ionic is een nieuwe smartwatch van Fitbit. Aangezien smartwatches in de wetenschap ook als potentievol worden gezien in het kader van monitoring, gaat Fitbit in samenwerking met Dexcom ook glucosespiegels van diabetici meten.

In de toekomst moeten smartwatches meer gaan betekenen in de medische wereld. Zo worden er op dit moment diverse onderzoeken uitgevoerd om de toepasselijkheid van smartwatches te testen bij het analyseren van patiënten. Ook diabetes mellitus (suikerziekte) wordt vaak aangehaald, aangezien het constant meten van de suikerspiegel nog een probleempunt blijft.

Via de G5-sensor van Dexcom zal de Ionic vanaf komend kalenderjaar in staat zijn om elke vijf minuten de glucosespiegel te meten. Het gaat hier om een mobiele sensor die de data kan doorspelen aan de Ionic-smartwatch, maar ook Android- en iOS-apparaten.