ASRock onthult X299 OC Formula moederbord

Door Michiel Berkhout vrijdag 8 september 2017 19:33, bron: ASRock

ASRock heeft een nieuw moederbord uit de doeken gedaan; de X299 OC Formula. Zoals de naam al aangeeft gaat het om een model met de Intel X299-chipset, die de focus op overklokkers heeft. Zo is de processor onder meer voorzien van een stevige 13-fasen stroomvoorziening en terwijl het werkgeheugen twee fasen tot zijn beschikking heeft.

De X299 OC Formula is een moederbord in de ATX form-factor dat plaats biedt aan een Intel LGA 2066-processor. Er zijn vier geheugensloten voorhanden waarin maximaal 64 GB DDR4-geheugen tot een snelheid van 4600 MHz geplaatst kan worden. Verder voorziet het moederbord vijf verstevigde PCI-E 3.0 x16-sloten waarbij het aantal beschikbare lanes afhankelijk is van de gebruikte processor. Daarnaast beschikt hij over een PCI-E 3.0 x4-slot, deze wordt echter automatisch uitgeschakeld als er een processor wordt gebruikt die 'slechts' 16 of 28 lanes tot zijn beschikking heeft. Het PCI-E 2.0 x1-slot is wel in alle gevallen beschikbaar.

Het moederbord voorziet in 7.1-kanaals geluid dat wordt aangedreven door een ALC1220-audiocodec uit de stallen van Realtek. Er zijn twee Gigabit netwerkcontrollers voorhanden, die allebei van Intel afkomstig zijn. Het gaat om achtereenvolgens de Intel I219V en I211AT. Voor de nodige opslag voorziet het moederbord in acht SATA 6 Gb/s-poorten evenals twee M.2 32 Gb/s-sloten.

Over prijs en beschikbaarheid is tot op heden niets bekend.