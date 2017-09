Gigabyte brengt tweede AMD Threadripper-moederbord uit, ditmaal voor workstations

Door Mark van de Luijtgaarden zaterdag 9 september 2017 00:02

Voor Threadripper zijn er maar een handjevol borden verkrijgbaar, waaronder de Aorus X399 Gaming 7 van Gigabyte. De fabrikant heeft inmiddels besloten nog een model op de markt te brengen, maar dan voor een andere doelgroep: workstations.

Het nieuwe bord luistert naar de naam X399 Designare EX en heeft vanwege de beoogde gebruikers weinig RGB-verlichting. Wel zijn er wel veel extra features ondergebracht, zoals een tweede gigabit netwerkaansluiting en veel PCI-Express uitbreidingssloten. Ook is voor een hogere betrouwbaarheid een extra koelblok aangebracht op de uitgebreide stroomvoorziening, waarbij de warmte zelfs aangevoerd wordt via een heatpipe.

Gigabyte gaf nog geen prijs door, al weten we wel dat de X399 Designare EX duurder gaat worden dan het huidige Gaming 7-model (dat voor gemiddeld 379 euro in onze Prijsvergelijker te vinden is).