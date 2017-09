Werking van RED's holografisch smartphonescherm uitgelegd

Door Mark van de Luijtgaarden zaterdag 9 september 2017 09:10, bron: Engadget

Begin deze zomer maakte RED, een bekende fabrikant van professionele filmapparatuur, een opvallende aankondiging: het zou werken aan een smartphone van 1200 USD met een holografisch scherm. Destijds werd van de Hydrogen echter alleen een teaser getoond in de vorm van een foto van de achterkant.

Inmiddels heeft het Amerikaanse bedrijf zijn idee verder toegelicht, en weten we dus hoe de holografische weergave tot stand komt. Voor het scherm wordt samengewerkt met Leia Inc, een afsplitsing van HP die gespecialiseerd is in holografische weergave door middel van 'light fields'.

Hierbij worden meerdere lagen LCD-panelen gecombineerd met een directionele backlight. Op die manier kun je per oog twee verschillende beelden binnenkrijgen van hetzelfde object, waarmee dus een 3D-effect wordt gecreëerd. Voor het bekijken van de content is overigens geen bril nodig: het werkt simpelweg met je blote ogen. Een ander voordeel is dat je de normale 2D-weergave van het scherm behoudt, wat bij normaal smartphonegebruik natuurlijk wel zo handig is.

Om gebruik te kunnen maken van de holografische functie, heb je trouwens speciale .h4v-bestanden nodig. Die kun je eventuee zelf maken door met vier camera's een object te filmen, al is het ook mogelijk (en een stuk makkelijker) om 3D-content om te zetten naar h4v. Eventueel is een conversie van 2D naar 3D en vervolgens naar '4D' ook mogelijk, maar dat is vanzelfsprekend erg lastig.

De RED Hydrogen-smartphone met holografisch scherm zal in de eerste helft van 2018 op de markt moeten komen voor een prijs van zo'n 1200 USD.