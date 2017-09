Europese webshops vermelden prijzen Intel Coffee Lake-processors

Door Mark van de Luijtgaarden zaterdag 9 september 2017 15:12, bron: Lamda-tek

Een indicatie van de prijzen voor de aanstaande Coffee Lake-generatie hadden we natuurlijk al vanwege de Canadese retailer, al bleef het vanwege verschillen in belastingen lastig om dat naar euro's te vertalen. Gelukkig zijn er nu ook al enkele Europese webshops opgedoken met prijsvermeldingen voor de nieuwe processors.

Zoals verwacht komt alles wat hoger uit dan bij de omrekening van Canadese dollar: over de gehele linie liggen de prijzen zo'n 17% dan de directie conversie. Veel belangrijker is natuurlijk de vergelijking met de huidige generatie, want vergeleken met de introductieprijzen van Kaby Lake zijn de nieuwelingen steeds ongeveer een tientje duurder. Daar krijg je dan natuurlijk wel meer cores voor terug.

Intel zal Coffee Lake voor de desktop vermoedelijk 5 oktober lanceren.