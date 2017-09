Gigabyte bevestigt 5 oktober als lanceerdatum voor Coffee Lake

Door Mitchell Dragt zondag 10 september 2017 15:28, bron: Gigabyte (Facebook)

De lancering van Intel Coffee Lake is aanstaande. Intel zelf liet de maand oktober al doorschemeren en een voorraadsysteem van een Britse retailer hintte op 5 oktober. Nu heeft Gigabyte op Facebook een teaser gezet met diezelfde datum, wat dus bevestigt dat we die datum vrij moeten houden voor nieuwtjes van Intel.

Hierbij gaat het om het resterende deel van Coffee Lake, ofwel de desktop chips. De grootste vernieuwing hierbij is dat een Core i5 en i7 voortaan zes-cores worden, waarbij de i7 ook twaalf threads krijgt door HyperThreading. De Core i3 krijgt vier cores en eenzelfde hoeveelheid threads. Zie hieronder de modellen met bijbehorende prijzen, die eerder lekten via een webshop.

Model Cores / Threads Klokfreq. Turbo (6c) Turbo (1c) L3 TDP Prijs Core i7 8700K 6 / 12 3,7 GHz 4,3 GHz 4,7 GHz 12 MB 95 W € 389 Core i7 8700 6 / 12 3,2 GHz 4,3 GHz 4,6 GHz 12 MB 65 W € 327 Core i5 8600K 6 / 6 3,6 GHz 4,1 GHz 4,3 GHz 9 MB 95 W € 273 Core i5 8400 6 / 6 2,8 GHz 3,8 GHz 4,0 GHz 9 MB 65 W € 192 Core i3 8350K 4 / 4 4,0 GHz - - 8 MB 91 W € 189 Core i3 8300 4 / 4 4,0 GHz - - 8 MB 65 W - Core i3 8100 4 / 4 3,6 GHz - - 6 MB 65 W € 123

Prijzen zijn afkomstig van een Europese retailer.

Bij de launch horen er ook nieuwe 300-serie chipsets. Eerder lekte een roadmap van Intel die aangaf dat we in eerste instantie alleen de Z370-chipset mogen verwachten voor de zogenaamde enthousiasts. Later zullen we ook de H310 gaan zien als opvolger van H110 en H370 als opvolger van de H270. In de tweede helft van 2018 zou dan nog Z390 komen, wat mogelijk een chipset zou kunnen zijn voor Cannon Lake.