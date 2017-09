'A11 SoC in iPhone X krijgt zes cores' - update

Door Mitchell Dragt maandag 11 september 2017 07:54, bron: 9To5Mac, Steven Troughton Smith (Twitter)

Gisteren kwam een bericht voorbij van de iOS 11 golden master die gelekt is, en een hoop nieuwe informatie naar buiten brengt over de nieuwe iPhone. Het is wellicht veilig om te zeggen dat het grootste deel van de iPhone X, zoals het nieuwe randloze topmodel volgens iOS gaat heten, op straat ligt. Er komt nog meer bij, want er zijn nu meer technische details opgedoken.

We mogen bijvoorbeeld een A11 Fusion-chip verwachten, die meer cores krijgt dan voorheen. De A10 van vorig jaar was opgebouwd uit twee langzame, zuinige cores en twee snellere, meer energievretende. Het aantal snelle cores zou twee blijven, terwijl het aantal zuinige stijgt tot vier. Dit maakt dat we de A11 een hexa-core mogen noemen, als het op waarheid gebaseerd blijkt. Alle cores kunnen immers tegelijkertijd gebruikt worden.

Daarnaast duikt meer bewijs op voor het ondersteunen van draadloos laden, binnen de code ChargingViewService. Er zouden 3D-animaties weergegeven worden als het laden gestart wordt. Tevens krijgt de camera nieuwe functies voor de portret-mode, die te maken hebben met de belichting. Daarvoor zou gekozen kunnen worden uit Contour Light, Natural Light, Stage Light, Stage Light Mono en Studio Light. Verder lijkt het erop dat Face ID, dat Touch ID vervangt, ook zal werken met Apple Pay. Twee keer klikken op de grotere rechter zij-knop zou een betaling bevestigen, terwijl je gezicht tegelijkertijd gescand wordt.

Morgen om 19:00 worden de iPhone 8, 8 Plus en X naar alle waarschijnlijkheid aangekondigd.

Update 11-09 11:00: Het originele bericht vermeldde dat er vier sneller en twee langzame cores in de A11 zitten. Dit blijkt andersom te zijn. Er zitten twee snelle Monsoon-cores in en vier langzame Mistral-cores. Deze kunnen alle zes tegelijk gebruikt worden. De iPhone 8 krijgt hierbij 2 GB RAM, terwijl de 8 Plus en X beide 3 GB krijgen.