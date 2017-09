Gigabyte introduceert A320-moederbord met M.2-slot

Door Friso Weijers dinsdag 12 september 2017 18:59, bron: Gigabyte

Gigabyte komt met een nieuw AM4-moederbord voorzien van de A320-chipset. Het voor AMD Ryzen-CPU's en Bristol Ridge-APU's geschikte instapmodel gaat door het leven als de A320MA-M.2. Zoals de naam al zegt beschikt het Micro-ATX-moederbord over een M.2-slot, dat plaats biedt aan een NVMe- of SATA-ssd. Naast tweemaal USB 3.1 Gen 1 en zesmaal USB 2.0 is op het achterpaneel ook in een 10Gb/s USB 3.1 Gen 2-poort voorzien. Een andere toevoeging waardoor het bord zich kan onderscheiden is de S/PDIF audio-uitgang, al is de ingebouwde ALC887-codec er wel een uit het budgetsegment.

Verdere specificaties zijn voor een A320-moederbord weinig opzienbarend: vier SATA-aansluitingen, eenmaal PCIe x16 en tweemaal PCIe x1. Het bord heeft wel vier DDR4-sloten; veel concurrenten bieden plek aan slechts twee geheugenmodules. De processor kan niet worden overgeklokt vanwege de chipset, al kan het geheugen wel worden opgevoerd. Ook de uitstraling van het moederbord is onopvallend, zonder uitgesproken kleuren of fraai ontworpen heatsinks. De enige LED-verlichting op het bord is aangebracht rondom het audiogedeelte; aansluitingen voor extra lampjes ontbreken.

De A320MA-M.2 is inmiddels te vinden in onze Prijsvergelijker voor gemiddeld 68 euro. Het moederbord is als eerste bord met A320-chipset ook langs geweest in het Hardware.Info-testlab; klik hier voor een overzicht van de testresultaten.