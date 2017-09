Western Digital verscheept 12TB WD Gold harddisks

Door Richard Schouw woensdag 13 september 2017 09:45, bron: Western Digital, eTeknix

Western Digital breidt zijn WD Gold Enterprise harddisk lijn uit met een nieuw 12TB model. Hiermee voorziet de Gold familie nu in een 1TB, 2TB, 4TB, 6TB, 8TB, 10TB en 12TB model. De lijn is ontworpen om een workload tot 550TB per jaar te kunnen leveren en een MTBF tot 2,5 miljoen uur. De schijven worden geleverd met een garantieduur die vijf jaar bedraagt.

De Gold lijn maakt gebruik van de SATA interface en voorziet in een rotatiesnelheid van 7200 RPM. Iedere drive meet 147 x 101,6 mm en past in iedere standaard 3.5-inch drive bay. Het nieuwe 12TB model wordt uitgeleverd met een adviesprijs die $ 521,99 bedraagt.

Specificaties: