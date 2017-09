Apple introduceert nieuwe Watch met LTE

Door Ewout ter Hoeven dinsdag 12 september 2017 19:40

Apple heeft vandaag een nieuwe versie van haar Watch geïntroduceerd. Het horloge kan met LTE-netwerken verbinden om onder andere te kunnen bellen, navigatie te kunnen gebruiken en muziek te kunnen streamen. Verder is er een nieuwe processor, draadloze chip en hoogtemeter aanwezig.

Door de toevoeging van LTE is bellen, navigeren en muziek streamen nu mogelijk zonder aan een iPhone vast te zitten. Hiermee moet de Watch volledig zelfstandig te gebruiken zijn. Om LTE in het apparaat te krijgen wordt het scherm als antenne gebruikt en is er een embedded SIM-kaart aanwezig.

Naast de toevoeging van LTE is de hardware ook vernieuwd. Er is een nieuwe, krachtigere SoC aanwezig, waarbij de processor 70% sneller moet zijn. De draadloze W2-chip moet voor 85% snellere wifi zorgen en ook de Bluetooth is verbeterd. Tot slot is er een barometer toegevoegd om precies hoogteverschillen te kunnen meten.

Verder meldt Apple een aantal statistieken over haar horlogelijn. Apple heeft het afgelopen jaar 50% meer horloges verkocht dan vorig jaar. Ook zou 97% van de gebruikers tevreden zijn met de Apple Watch en is het bedrijf nu het meest verkochte horlogemerk wereldwijd.

De Apple Watch komt in twee varianten, met LTE voor $ 399 en zonder voor $ 329. Deze laatste is vanaf 15 te bestellen en september 22 september verkrijgbaar voor € 369. De Series 1 versie blijft verkrijgbaar voor € 269.