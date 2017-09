Apple introduceert iPhone X: Compleet nieuw

Door Ewout ter Hoeven dinsdag 12 september 2017 21:52, bron: Apple

Can't innovate anymore, my ass!, een uitspraak die Phil Shiller het laatst in 2013 gebruikte bij de introductie van de nieuwe Mac Pro. Helaas heeft hij hem vandaag niet herhaald, maar hij was zeker van toepassing geweest. Na vele jaren van teleurgestelde Apple-fans die hoopten op een nieuw ontwerp is het eindelijk zover: De iPhone X is hier.

De jubileum editie van de iPhone is de smartphone die iedereen verwachte. 5,8-inch Super Retina OLED-scherm, compleet herontworpen A11 SoC, nieuwe camera-opstellingen, gezichtsherkenning en heel veel verbeteringen op gebied van connectiviteit, laden en ontwerp.

Het scherm neemt nu bijna de hele voorkant in beslag. Apple noemt het Super Retina, maar het komt erop neer dat het eindelijk van Samsung-kwaliteit is. Het scherm is met 458 PPI bijna anderhalf keer zo scherp als de iPhone 7 en bevat 2,7 miljoen pixels (2436 x 1125), meer dan de 1,0 en 2,1 miljoen van respectievelijk de iPhone 8 en 8 Plus.

Het contrast is met 1.000.000:1 veel hoger dan bij de voorgaande iPhone en zoals we bij OLED-gewend zijn is zwart echt zwart. Het scherm ondersteund HDR10 en Dolby Vision waarbij het een maximale helderheid van 625 cd/m2 heeft. Het brede kleurspectrum DCI-P3 kan weergeven worden en ook True Tone, waarmee het scherm de kleurtemperatuur aanpast aan het omgevingslicht, is aanwezig.

Het camera systeem is ook op de schop gegaan. Aan de voorkant zijn grotere 12 megapixel sensoren (formaat nog onbekend) aanwezig, het diafragma van de groothoeklens is nog steeds f/1.8 maar de telelens is van f/2.8 naar f/2.4 gegaan vangt dus 36% meer licht. Beide lenzen zijn nog steeds gestabiliseerd.

De portretmodus is verbeterd en er kan nu van portretbelichting gebruik gemaakt worden, waarbij Apple de belichting van het gezicht en de achtergrond apart berekent. Aan de voorkant bevind zich een 7 megapixel camera met f/2.2 lens die 1080p video kan opnemen.

Video-opnamen kunnen nu in 4k met 60 fps en 1080p met 240 fps, een verdubbeling van de oude snelheden. 1080p video tot 60 fps en time-lapses kunnen naast optische extra digitaal gestabiliseerd worden en er zijn functies als geotagging voor video's, 6x digitale zoom en lichaams- en gezichtsherkenning aanwezig.

Touch ID, de vingerafdrukherkenning is vervangen door Face ID. De twee front-camera's maken een scan van je gezicht elke keer als je inlogt, die door middel van deep learning steeds wordt verbeterd. Apple claimt het systeem niet door foto's of maskers voor de gek te houden is en je ook herkend als je hoofdbedekking op hebt of je haar anders draagt. Slechts 1 in de miljoen keer zou iemand anders toegang moeten krijgen, waar dit bij Touch ID 1 op 50.000 was.

Opladen kan nu ook sneller, binnen 30 minuten moet de telefoon half vol zitten. De accu zelf moet 2 uur langer mee gaan dan de iPhone 7. Draadloos laden is nu ook een mogelijkheid, Apple maakt gebruik van de QI-standaard waarmee het met een groot scala aan draadloze laders kan worden geladen. Het bedrijf komt zelf ook met een lader.

Draadloze verbindingsmogelijkheden zijn ook verbeterd. Bluetooth is nu versie 5.0, het LTE Advanced-modem sneller (categorie onbekend) en de GNSS netwerken Galileo en QZSS zijn toegevoegd naast GPS en GLONASS. Wifi is dual-band 802.11ac met 2x2 MIMO, of Multi-user MIMO ondersteund wordt is onbekend.

Apple heeft eindelijk de iPhone eens flink op de schop gegooid en laten zien wat ze kunnen. Qua hardware zijn ze weer bij met de concurrentie, de A11 lijkt een beest en het ontwerp is echt veranderd. Apple kennende zullen ze proberen te excelleren met software, ze hebben in ieder geval een aantal indrukwekkende demo's laten zien, vooral op het gebied van gezichtsherkenning en AR.

De iPhone X komt in Spacegrijs en Zilver uit met 64 en 256 GB opslag. Ze moeten respectievelijk € 1.159 en € 1.329 gaan kosten en is vanaf 27 oktober te bestellen, waarbij hij 3 november geleverd wordt.