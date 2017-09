Apple maakt releasedatum iOS 11 en WatchOS 4 bekend

Door Friso Weijers dinsdag 12 september 2017 23:30

Op zijn jaarlijkse productpresentatie in september heeft Apple niet alleen nieuwe hardware aangekondigd: het bedrijf maakt ook de releasedatum van watchOS 4 en iOS 11 bekend. Vanaf 19 september kunnen gebruikers hun Apple-smartwatches updaten naar watchOS 4; voor smartphones en tablets van het bedrijf komt die dag iOS 11 beschikbaar. Beide besturingssystemen waren al eerder aangekondigd op ontwikkelaarsconferentie WWDC. Daarnaast konden gebruikers al een tijdje bètaversies uitproberen.

WatchOS 4 heeft onder meer verbeterde fitness-functies en nieuwe watchfaces. Zo is er een 'Siri watch face' dat de gebruiker gedurende de dag van informatie voorziet, terwijl de 'Heart Rate'-app gebruikers automatisch waarschuwt wanneer het horloge een afwijkend hartritme detecteert. Ook de muziek-app gaat op de schop, met album-art die op het volledige scherm wordt getoond. Daarnaast is een Radio-app toegevoegd die toegang geeft tot online-radiostations van Apple Music; in combinatie met de nieuwe Apple Watch Series 3 met ingebouwd 4G-modem kan ook zonder verbinding met de iPhone worden geluisterd.

Ook iOS 11 bevat vernieuwingen, vooral voor iPad-gebruikers. Een nieuw dock dat aan de onderkant van het scherm kan worden opgeroepen moet het werken met meerdere apps op de iPad makkelijker maken. Ook kan informatie makkelijker worden gedeeld van de ene naar de andere app. Het control center heeft een nieuw ontwerp gekregen met slechts één tabblad, waar spraakassistent Siri een natuurlijker stemgeluid voortbrengt door rekening te houden met intonatie. Door efficiëntere compressie van foto's en video's nemen kiekjes voortaan minder ruimte in beslag.

Met ARkit krijgen ontwikkelaars een API voor augmented-reality-toepassingen, waardoor bijvoorbeeld 3D-modellen of informatie kunnen worden geprojecteerd op camerabeelden die het toestel maakt. In combinatie met de 'TrueDepth' infraroodcamera in de nieuwe iPhone X biedt ARkit ook mogelijkheden voor gezichtsherkenning en het in realtime volgen van gelaatsuitdrukkingen, wat bijvoorbeeld wordt gebruikt voor de 'Animoji' die Apple in zijn presentatie liet zien. ARKit kan ook worden gebruikt op andere apparaten zonder TrueDepth-camera, mits ze voorzien zijn van tenminste een A9-SoC.

De software draait uiteraard op de nieuw aangekondigde apparaten van het bedrijf als de iPhone 8 (Plus), iPhone X en Watch Series 3, maar kan ook worden geïnstalleerd op bestaande Apple-apparatuur. WatchOS 4 draait op alle horloges die Apple tot nu toe heeft uitgebracht; iOS 11 draait op alle apparaten met een 64 bits-SoC. Smartphones ouder dan de iPhone 5S en tablets ouder dan de iPad Air 1 of Mini 2 vallen daardoor buiten de boot.