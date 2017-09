Radeon-topman Raja Koduri doet stap opzij tot december

Door Friso Weijers donderdag 14 september 2017 14:44, bron: PC Perspective

Raja Koduri, topman van de Radeon Technology Group, is tot december uit de running. De leider van AMD's videokaartendivisie zegt in het vierde kwartaal meer tijd te willen doorbrengen met zijn familie, nu het bedrijf de high-end Vega-kaarten voor consumenten heeft uitgebracht. Gedurende zijn afwezigheid neemt AMD-CEO Lisa Su de leiding van de bedrijfsdivisie over.

"Aan het begin van het jaar waarschuwde ik al dat [de introductie van] Vega lastig zou gaan worden", schrijft Koduri in een mail aan alle werknemers. "Vega was ook voor mij lastig en ik heb daarbij veel family credits verbruikt. Ik heb besloten om in het vierde kwartaal vrij te nemen om tijd met mijn familie te kunnen doorbrengen." Volgens Koduri zou nu het juiste moment zijn om tijdelijk een stap terug te doen, omdat in 2018 weer nieuwe producten op de markt moeten komen.

Koduri gebruikt de mail verder om zijn werknemers te bedanken voor de "zes aaneengesloten kwartalen van groei" die AMD's videokaartendivisie heeft doorgemaakt, culminerend in de recente lancering van Vega die het bedrijf heeft teruggebracht in het high-performance-segment. Niettemin lijken de Vega-kaarten voor consumenten vooralsnog niet zo'n groot succes als vooraf door fans van het bedrijf werd gehoopt. Hoewel de Vega 56- en 64-kaarten Nvidia's GTX 1070 en GTX 1080 aardig kunnen bijbenen, heeft vooral de Vega 64 daar wel erg veel stroom voor nodig. De kaarten hebben daarnaast te kampen met leveringsproblemen. Koduri wees de kritiek op Vega eerder van de hand door te stellen dat de architectuur moet concurreren met drie verschillende GPU's van Nvidia. Daardoor zouden de consumentenkaarten minder voor gaming kunnen worden geoptimaliseerd.

De Radeon Technology Group werd in 2015 opgericht bij een reorganisatie; sinds het begin staat Koduri aan het roer. Als 'Senior Vice President' en 'Chief Architect' is hij een bekend gezicht op persevenementen van AMD. Naast de ontwikkeling van GPU's en APU's voor consumenten is zijn divisie verantwoordelijk voor GPU's voor professioneel gebruik en de custom-GPU's in de spelconsoles van Microsoft en Sony.