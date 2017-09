Zotac introduceert mini-PC's met Ryzen-CPU desktopvideokaart

Door Emile Witteman donderdag 14 september 2017 13:09, bron: TechPowerUp

Zotac heeft een nieuw ontwerp toegevoegd aan zijn lijn van mini-PC's. De nieuwe Zbox Magnus EK-serie is voorzien van de mobiele Intel Core-i5-7300HQ-processor en de Magnus ER-serie beschikt over een AMD Ryzen 1400, waarmee de fabrikant claimt de eerste mini-PC's met Ryzen-processors te hebben.

Voor het grafische werk rust Zotac de kleine computers uit met de Nvidia GTX 1070 en de 3GB-versie van de GTX 1060. Dit zijn normale compacte desktopkaarten die met een PCIe-riser boven het moederbord worden gebouwd.

De gebruikers moeten de systemen zelf nog voorzien van geheugen en opslag. Hiervoor beschikken de computertjes over twee SODIMM-DDR4-slots, een M.2-slot voor een NVMe-SSD en een SATA-aansluiting met ruimte voor een 2,5"-schijf. Tegen een meerprijs zijn er Plus-versies verkrijgbaar met een 120GB M.2 SATA-SSD en 8GB RAM. Ook is er een variant van deze laatste systemen waar Windows 10 al op is geïnstalleerd.

Op het gebied van I/O zijn de computers breed uitgerust. Ze beschikken over vier USB 3.0-poorten, een USB 3.1-poort en een tweede USB 3.1-poort met een Type-C-aansluiting. Verder zijn er twee gigabit-LAN-aansluitingen. De computers kunnen ook draadloos met het internet verbonden worden. Daarvoor beschikt hij over een 802.11b/g/n/ac-chip, die ook Bluetooth 4.2 ondersteunt.

Een volledig overzicht van alle varianten is te vinden op de website van Zotac. Het bedrijf heeft nog geen prijzen en leverdata bekendgemaakt, maar gezien de prijzen van andere producten in de Magnus E-computers, ligt het voor de hand dat de goedkoopste modellen rond de 1000 euro gaan kosten.