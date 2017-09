Opgedoken verpakking toont vermoedelijke mogelijkheden GoPro Hero 6

Door Steven Swart vrijdag 15 september 2017 10:15, bron: The Verge

De Hero 6 lijkt het volgende nieuwe product van GoPro te zijn. Het apparaat wordt nog deze maand verwacht en moet met name een upgrade zijn op het gebied van framerates. Een opgedoken verpakking doet meer uit de doeken.

Een opgedoken verpakking zou de GoPro Hero 6 Black moeten tonen. De afbeelding toont een actioncam die vergelijkbaar is met de Hero 5. Volgens de getoonde verpakking beschikt de camera over een 12-megapixel module, waarbij de behuizing maximaal tot 10 meter diepte het water buiten moet kunnen houden. Video's opnemen op 4K is niet nieuw, maar verder dan 30 fps kwam men tot op heden niet. Volgens de afbeelding is de Hero 6 Black de volgende stap door 4K bij 60 fps mogelijk te maken.

Naar verluidt heeft GoPro de Hero 6 voor 28 september op de planning staan. Dit betekent dat, indien correct, reeds deze maand uitsluitsel zal volgen.