HP EliteOne 1000 all-in-one heeft mogelijkheid voor 34" gebogen scherm

Door Mark van de Luijtgaarden vrijdag 15 september 2017 13:40, bron: HP

Op een zakelijk evenement in Chicago heeft HP een opvallende nieuwe all-in-one aangekondigd, namelijk de EliteOne 1000. In tegenstelling tot wat we van dit soort systemen gewend zijn, kan bij dit model eenvoudig de hardware of het scherm gewisseld worden. De hardware is namelijk in de voet geïntegreerd, die weer redelijk eenvoudig los te maken is van het scherm.

In die de basis gaat een Intel Core-processor uit de zevende generatie schuil, met een TDP tot 65 watt. Deze kan overigens onder drie verschillende schermen gestoken worden: HP geeft de mogelijkheid voor een 23,8" Full HD-scherm (eventueel met touch), een 27" 4K-paneel of een 34" gebogen ultra-wide. Deze zijn bovendien alle gekalibreerd.

Verder treft men op de EliteOne natuurlijk Windows 10 Pro aan, die de optie heeft om op Intel Optane-geheugen te draaien. De EliteOne is dan ook vooral bedoeld voor de zakelijke gebruiker; er zijn daarvoor bijvoorbeeld speciale toetsen aanwezig om snel video conference calls op te zetten via Skype for Business. Beeld komt dan binnen via de optionele dual-facing Full HD webcam, die in en uit de behuizing geschoven kan worden.Bij de speakers treft men tot slot een logo van Bang & Olufsen aan.

De HP EliteOne 1000 AiO G1 zal vanaf deze maand verkrijgbaar komen voor een prijs vanaf 1.259 USD. Wat daarbij de specificaties zijn, is onduidelijk.