ASUS komt in de VS met high-end ZenFone V

Door Mitchell Dragt maandag 18 september 2017 09:18, bron: ASUS

ASUS heeft een nieuwe high-end smartphone gelanceerd in de VS, genaamd de ZenFone V. Deze krijgt een 5,2-inch scherm met een Snapdragon 820 en een luxe behuizing. Eerder zagen we op de Franse website van ASUS de ZenFone 4-serie voorbijkomen, maar daar zat geen high-end model bij.

Het 5,2-inch scherm heeft 1920 x 1080 pixels en is van het amoled-type. Daaronder vinden we een vingerafdrukscanner en touch-knoppen. De Snapdragon 820 uit de stallen van Qualcomm draait op 2,2 GHz en is gekoppeld aan 4 GB LPDDR4 en 32 GB eMMC opslag. Die opslag is uit te breiden met een microSD-kaart. Achterop zit een 23 megapixel camera met een Sony IMX318-module, optische beeldstabilisatie, zowel laser- als fase-detectie-autofocus en een diafragma van f/2.0. Voorop zit er een met 8 miljoen pixels en tevens een f/2.0-lens. Het geheel wordt in leven gehouden door een 3000 mAh-accu. Daaromheen zit een behuizing met een metalen rand en Gorilla Glass 5 voor- en achterop. Onderop zit nog een USB 3.0 Type-C-poort, alsmede de steeds zeldzamer wordende headphone-jack.

Op dit moment is het toestel alleen in de VS gereleased als exclusive voor de mobiele provider Verizon. Mogelijk komt het toestel ook naar andere markten, gezien het een geheel nieuw toestel is.