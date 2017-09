Kailh komt met nog dunnere mechanische Mini Choc-switches

Door Mitchell Dragt maandag 18 september 2017 10:48, bron: Hexus, Tom's Hardware

Kailh, fabrikant van switches in mechanische toetsenborden, komt met een nog dunnere mechanische switch dan het type dat ze al in het assortiment hadden. De Mini Choc PG1232 krijgen een compacter ontwerp met een travel van 2,4 mm, om zo beter in producten als laptops of portable toetsenborden te passen. Het zijn clicky-switches die dus meer gevoel geven, maar vaak ook meer lawaai. Het actuatiepunt zit precies in het midden van de travel op 1,2 mm. De actuatiekracht is 50g. Zo'n 25 miljoen toetsaanslagen zouden ze minimaal moeten overleven. Dat is minder dan de helft van wat we gewoonlijk zien.

Het bedrijf had al low profile switches op de markt, die we al eens voorbij zagen komen in toetsenborden. Dit zijn de PG1350 Chocolate-switches met een travel van 3 mm, een actuatiepunt op 1,5 mm en een actuatiekracht van 50g. Beide modellen hebben flink minder travel dan gebruikelijk. Zo heeft een Cherry Red-switch 4 mm travel.

Over een niet al te lange tijd mogen we de switches in producten gaan verwachten.