EK introduceert monoblocks voor ASUS Rampage VI moederborden

Door Michiel Berkhout maandag 18 september 2017 17:14

EK heeft twee nieuwe waterblokken voor de ASUS Rampage VI moederborden uit de ROG-reeks geïntroduceerd. Deze blokken zijn geschikt voor zowel de Rampage VI Extreme als de Rampage VI Apex en koelen zowel de processor als de bijbehorende stroomvoorziening op het moederbord, het gaat dan ook om zogenaamde 'monoblocks'.

De EK-FB ASUS ROG R6E RGB monoblocks zijn qua opzet indentiek, met als enige verschil dat de Nickel-variant een doorzichtige bovenkant heeft, terwijl de Acetal+Nickel in een zwarte bovenkant voorziet. Beide blokken hebben een basis van vernikkeld koper en hebben een zogenaamd 'high flow design', waarmee ze ook in combinatie met relatief zwakke pompen gebruikt kunnen worden. Verder beschikken ze over een geïntegreerde RGB-ledstrip met een 4-pin aansluiting om de verlichting met die van het moederbord te kunnen synchroniseren, in dit geval met behulp van ASUS Aura Sync. Indien gewenst is het echter ook mogelijk om de ledstrip te verwijderen of om hem op een andere 4-pin led-controller aan te sluiten.

Beide monoblocks zijn nu als pre-order beschikbaar tegen een bedrag van €119,95. Vanaf 25 september worden de eerste exemplaren daadwerkelijk verzonden.