IIyama onthult 27" ProLite XUB2790HS-2 monitor

Door Michiel Berkhout maandag 18 september 2017 20:04

Begin 2014 kwam IIyama met de ProLite XUB2790HS-B1, een 27-inch Full HD-monitor die we tevens in ons testlab mochten verwelkomen maar die hier helaas niet echt wist te overtuigen. Nu komt het bedrijf met een opvolger in de vorm van de ProLite XUB2790HS-2.

De ProLite XUB2790-2 heeft eveneens een schermdiagonaal van 27 inch en telt 1920 bij 1080 pixels. Het gebruikte paneel is van het AH-IPS type en beschikt over WLED-achtergrondverlichting. Verder claimt de fabrikant een contrastverhouding van 1000:1 en een maximale helderheid van 250 cd/m². De monitor is daarnaast voorzien van ingebouwde luidsprekers (2x 2W) en biedt DVI, HDMI en D-Sub beeldaansluitingen.

De IIyama ProLite XUB2790-2 verschijnt op 28 september tegen een nog onbekende adviesprijs.