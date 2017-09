[Pro] Philips werkt aan 32-inch QHD en UHD monitoren met USB-C

Door Ewout ter Hoeven dinsdag 19 september 2017 14:04, bron: Philips, AnandTech

Philips heeft begin deze maand op IFA een heel scala monitoren laten zien. Twee professionele varianten van deze monitoren zijn nu officieel aangekondigd. Beide zijn 32-inch groot, dekken een groot kleurspectrum en bieden veel aansluitmogelijkheden. Ook claimen ze HDR ondersteuning, wat opvallend is in een LCD-paneel.

De 328P6AU is een QHD-monitor met dus een resolutie van 2560 bij 1440 pixels. Het paneel is van het IPS-ADS type en de maximale helderheid is 400 cd/m2. De 328P6VU doet daar een schepje bovenop met UHD-resolutie (3840x2160), een IPS-AAS paneel en een maximale helderheid van 600 cd/m2.

Opvallend is de geclaimde HDR-ondersteuning. Met 400 en 600 nits is de vraag of dit goed geïmplementeerd kan worden. Wel dekken beide monitoren een groot kleurspectrum, 98% van het AdobeRGB voor de QHD-variant en 95% van het iets grotere NTSC-spectrum voor de UHD-versie.

Beide beschikken over DisplayPort 1.2, HDMI 2.0a, USB Type-C (met DP 1.2) en VGA. Verder is er een USB 3.0 hub aanwezig en gigabit ethernet-poort om docking met één kabel mogelijk te maken. Tot slot zijn ze kantelbaar, draaibaar en in hoogte verstelbaar en zijn twee speakers van 3 watt aanwezig.

De 328P6AU moet in oktober beschikbaar zijn, terwijl de 328P6VU in het eerste kwartaal van 2018 beschikbaar komt.

328P6AU 328P6VU Panel 31.5" IPS ADS 31.5" IPS AAS Native Resolution 2560 × 1440 3840 × 2160 Maximum Refresh Rate 60 Hz (?) Brightness 400 cd/m² 600 cd/m² Local Dimming None 16 zone Contrast unknown high Viewing Angles 178°/178° horizontal/vertical HDR "Supported" Pixel Pitch 0.2724 mm² 0.1816 mm² Pixel Density 93 PPI 140 PPI Color Gamut Support AdobeRGB: 98% NTSC: 95% Stand Tilt, pivot (90°) and height adjustable Unknown, but likely same as on the 328P6AU Inputs 1 × DisplayPort 1.2

1 × HDMI 2.0a

1 × USB Type-C (DP 1.2)

1 × D-Sub USB Hub multi-port USB 3.0 hub Ethernet GbE port Audio 3 W × 2 Launch Timeframe October 2017 Q1 2018 Launch Price TBA €529 – €549 in Europe

Tabel: AnandTech