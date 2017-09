[Pro] Netgear komt met 1U 12-bay Readynas RR2312

Door Richard Schouw woensdag 20 september 2017 09:45, bron: Netgear

Netgear lanceert met de ReadyNAS 2312 zijn eerste 12-bay NAS in 1U-vorm voor het MKB. Deze rackmount NAS is volgens de maker ideaal voor backups, file serving, archiveren, cloudopslag en IP-gebaseerd surveillance-videobeheer en opnames. Het apparaat is in te stellen, te monitoren en te beheren via de nieuwe Insight-management app voor iOS- en Android-apparaten.

Het 12-bay-ontwerp en de vier gigabit Ethernet-interfaces van 2312 moeten volgens Netgear zorgen voor dataschaalbaarheid tegen een lage initiële prijs, terwijl data wordt beschermd via een hybride backup-proces met drie opties:

Een gecentraliseerde computer backup werkt met de ReadyCLOUD PC/Mac- applicatie voor backup van data naar de ReadyNAS: elk uur wordt een opname van data gemaakt, om te zorgen dat de data up to date is.

De gratis disaster recovery-oplossing, ReadyDR, beschermt bedrijven tegen onverwachte rampen: elk uur wordt een geautomatiseerde en voortdurende block level data-backup naar een tweede ReadyNAS gemaakt.

Met backup naar de Cloud kan ReadyNAS data synchroniseren naar de publieke cloud van uw voorkeur, waaronder bijvoorbeeld Amazon Web Services (AWS), Amazon Cloud Drive, Google Drive en Dropbox

De ReadyNAS 2312 wordt aangedreven door een quad core Intel Atom C3000 processor met quad gigabit Ethernet network interface. Daardoor moeten tot 40 IP-beveiligingscamera’s met hoge definitie en hoge framerate kunnen worden ondersteund, geholpen door de XRAID-technologie van Netgear.

De NAS draait op het Linux 4 zakelijke BTRFS-bestandssysteem en biedt de volledige set zakelijke functionaliteiten van het ReadyNAS-besturingssysteem, waaronder ondersteuning voor virtualisatie, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 en 60, en databescherming die gedeeld wordt door alle Netgear ReadyNAS-producten: XRAID beschermt tegen uitvallen van de harde schijf en maximaliseert gebruik van alle capaciteit van de schijf; snapshots beschermen tegen operationele fouten; een ingebouwde antivirus-oplossing en bit rot-bescherming tegen kwaliteitsverlies van media, en cloudopslag.

De 2312 wordt geleverd met vijf jaar garantie, vijf jaar lang verzending van nieuwe onderdelen op de volgende werkdag en meerdere ondersteuningsopties.