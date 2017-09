EVGA introduceert vijfde generatie EPower 12+2-fase VRM-bord

Door Luuk van Gestel dinsdag 19 september 2017 18:35, bron: EVGA

EVGA heeft al een behoorlijke tijd de EPower in zijn assortiment, een module met extra VRM's om bijvoorbeeld een videokaart extreem over te klokken. Inmiddels is de fabrikant aangekomen bij de vijfde iteratie van het bordje, de EPower 12+2 Phase Extreme Power Generation V.

Het bord is ontworpen met twee volledig onafhankelijke voltage outputs. De EPower krijgt zijn stroom van drie 6-pin PCI-Express-connectoren. De input wordt verzorgd door een 12+2-fasen VRM-ontwerp om meer Vcore en Vmem naar je videokaart te sturen. Onboard heeft het bordje een LED-display voor de Vcore en Vmem. De Vmem kan aangepast worden van 600mV tot 2.300mV. De maximale capaciteit is 80A. Voor de Vcore geldt dat het kan worden aangepast van 600mV tot 2.000mV, met een maximale capaciteit van 600A. De EPower V heeft een ingebouwde EVBot MKII, waarmee het aanpassen van voltages on-the-fly kan gebeuren. Verder heeft het bordje een USB 3.1 Type-C-aansluiting voor bijvoorbeeld een verbinding met een PC, en zijn er enkele DIP-switches te vinden op het bordje voor onder meer Vdroop en het forceren van voltages. Ook zijn er twee 12V fan headers aanwezig.

Een tutorial over de ingebruikname van de Epower kun je teruglezen op ons forum. De EVGA EPower V is te koop voor een adviesprijs van € 269,99. De fabrikant geeft één jaar garantie op het product.