Belkin lanceert eerste HDMI 2.1 kabel, in Apple Store voor TV

Door Ewout ter Hoeven dinsdag 19 september 2017 18:37, bron: Belkin, Apple Store

Belkin heeft als eerste fabrikant een HDMI 2.1-kabel in de schappen gelegd. De zogenaamde 48G-kabels, die ook onder de naam Ultra High Speed door gaan, biedt bijna drie keer zoveel bandbreedte voor compatibele apparaten. De kabel is twee meter lang en is meteen in een opvallende winkel te krijgen.

HDMI 2.1 biedt een veel hogere effectieve bandbreedte. Waar HDMI 2.0 slechts 14,4 Gb/s door kon voeren, is dit bij versie 2.1 met 42,6 Gb/s bijna drie maal zo hoog. Hiermee kan niet alleen 10-bit 4k HDR-content gewoon netjes op 60 Hz met de volledige kleurinformatie (4:4:4) worden weergeven, maar kan met deze zelfde eigenschappen zelfs tot 144 Hz worden gehaald. Ook worden variabele verversingssnelheden ondersteund.

Het is opvallend dat Apple het eerste bedrijf is wat de kabel verkoopt, hoewel hij in de komende weken in meer winkels moet verschijnen. Dit is opvallend omdat het bedrijf nog helemaal geen HDMI 2.1 apparaten heeft uitgebracht. De vraag is dus voor welk apparaat de kabel is bedoeld. Apple's website geeft compatibiliteit met de derde, vierde en vijfde (4K) generatie Apple TV aan. Ook raadt Apple de kabel expliciet aan voor de Apple TV 4K, wat duid op ten minste gedeeltelijke ondersteuning van HDMI 2.1.

"Ervaar de allerbeste resolutie voor je Apple TV 4K en je 4K-, UHD- of HDR-tv." - Apple

De twee meter lange kabel is nu met twee tot drie weken levertijd in de Apple Store voor € 29,95. Op de website van Belkin staat een adviesprijs van € 34,99.

