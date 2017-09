Noctua updatet twee low-profile koelers voor AM4

Door Jonas Verhofsté woensdag 20 september 2017 14:17, bron: Noctua

Noctua heeft vandaag twee van zijn low-profile koelers, namelijk de NH-L9a en NH-L12, een update gegeven voor AMD's AM4-socket. De updates krijgen respectievelijk de naam NH-L9a-AM4 en NH-L12S en zijn grotendeels gelijk aan hun voorgangers.

De 37 mm hoge NH-L9a-AM4 is ideaal voor kleine cases en zou door zijn beperkte omvang nooit in de weg mogen zitten van RAM DIMM's of PCIe-sloten, aldus Noctua. Deze koeler wordt, net als zijn voorganger, standaard geleverd met de NF-A9x14, een fan met een diameter van 92 mm en PWM-aansturing. De NH-L9a-AM4 is binnenkort verkrijgbaar voor een prijs van 39,90 euro.

De NH-L12S heeft naast AM4-compatibiliteit ook een update gekregen aan zijn ventilator. Hij wordt namelijk geleverd met de nieuwe NF-A12x15, een 120 mm PWM fan, waar de vorige vorige versie geleverd werd met een 92 mm model. De koeler is compatibel met RAM modules van 45 mm hoog en wanneer de ventilator gemonteerd is heeft hij zelf een hoogte van 70 mm. Ook de NH-L12S zou binnenkort beschikbaar moeten zijn en zou voor 49,90 euro over de toonbank moeten gaan.