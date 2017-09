Google Home Mini en Pixelbook gelekt

Door Jonas Verhofsté woensdag 20 september 2017 17:23, bron: Droid-Life (1), Droid-Life (2)

Nog een tweetal weken voordat Google zijn Pixel 2 smartphones aankondigt op een event in San Francisco. De verwachtingen zijn echter dat niet alleen de nieuwe Pixels aangekondigd worden, maar ook een mini versie van zijn Home speaker, alsmede een update van zijn Chromebook Pixel. Dit gerucht kwam vorige maand ook al eens naar boven en nu de officiële foto's en prijzen gelekt zijn, lijkt dit ook heel aannemelijk.

De officiële naam voor de mini-speaker is "Google Home Mini" en deze zou beschikbaar moeten komen in de kleuren Chalk, Charcoal en Coral. Als we mogen afgaan op de foto's, zal de Home Mini bedraad zijn, in plaats van draadloos. Hij zal je, net als zijn grote broer, kunnen helpen met plannen, herinneringen en andere zaken. Eenmaal de Home Mini online staat, zou hij te vinden moeten zijn in de Google Store voor een prijs van 49 dollar.

De nieuwste versie van de Chromebook Pixel zal een naamsverandering krijgen en zou als "Google Pixelbook" door het leven moeten gaan. Hij zou beschikbaar moeten komen in zilver, met opslagopties van 128, 256 of 512 GB. Deze versies zouden voor respectievelijk 1.199, 1.399 en 1.749 dollar over de toonbank moeten gaan. De nieuwe Pixelbook zou naar verluidt moeten kunnen openvouwen als een tablet en zou extra interactiviteit moeten bieden door middel van de optionele Pixelbook Pen. Deze drukgevoelige pen met tilt-functie zou 99 dollar gaan moeten kosten. Ook de Pixelbook en Pen zouden binnenkort in de Google Store moeten verschijnen.