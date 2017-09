OnePlus lanceert Callection limited edition productlijn

Door Richard Schouw woensdag 20 september 2017 18:50, bron: OnePlus

OnePlus introduceert in samenwerking met de Franse fashion designer Jean-Charles de Castelbajac de “Callection” productlijn. Het pronkstuk moet een limited edition zijn van de meest recente smartphone met de naam OnePlus 5 JCC+. De lijn bestaat verder uit verschillende accessoires en items zoals holsters, tassen, petten en T-shirts. Castelbajac is bekend van zijn creaties voor o.a. Lady Gaga, Beyoncé en zelfs Paus Johannes Paulus II.

Om de samenwerking te vieren, organiseert OnePlus twee pop-up events in Parijs en Londen op respectievelijk 22 en 29 september waar de nieuwe productlijn beschikbaar zal zijn. Daarnaast kunnen de producten worden aangeschaft op OnePlus.net.

Het exclusieve OnePlus 5 JCC+ toestel heeft 8 GB RAM, 128 GB opslagruimte en een dubbele camera. Het toestel is in Europa verkrijgbaar vanaf 2 oktober op OnePlus.net voor € 559,-.

De accessoires van de “Callection” zijn verkrijgbaar via OnePlus.net in Europa, Noord-Amerika, China en India. Vanaf 2 oktober worden daar de limited edition T-shirts verkocht voor € 29,95 en de tassen voor € 24,95. De pet, heuptas en het holster komen later als onderdeel van een accessoirelijn in beperkte oplage tijdelijk beschikbaar.

Kenmerken: