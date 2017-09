Asetek verliest patentzaak van Cooler Master in Nederlandse rechtbank

Door Emile Witteman donderdag 21 september 2017 16:03, bron: IE Forum

In Den Haag heeft de rechtbank een vordering van Asetek tegen Cooler Master afgewezen. In de vordering claimt Asetek dat Cooler Master met zijn Nepton 120XL, Nepton 240M en Seidon 120 Ver.2. inbreuk zou maken op een patent van een waterpomp die geïntegreerd is in het waterblok.

Het patent in kwestie beschrijft een zogenaamde 'cooling system for a computer system' en is in 2004 ingediend. Met het patent heeft Asetek al eerder zowel Cooler Master als AMD aangeklaagd. Cooler Master heeft de aanklacht echter aangevochten op basis van een patent dat het bedrijf in 2003 heeft ingediend, waarin een 'water pumping motor device with chamber' wordt beschreven. De Nederlandse rechtbank heeft op grond van dat patent het patent van Asetek 'wegens gebrek aan inventiviteit' nietig verklaard. Als gevolg van de uitspraak wordt het Nederlandse deel van het patent vernietigd.

Als gevolg van de uitspraak moet Asetek de proceskosten van Cooler Master vergoeden, ter waarde van 113.000 euro. De zaak kwam bij de Nederlandse rechtbank terecht, omdat Cooler Master Europe in Venlo gevestigd is.