Imagination Technologies verkocht aan meerdere partijen

Door Mitchell Dragt zondag 24 september 2017 10:18, bron: AnandTech

Na het nieuws dat Apple een eigen GPU ging ontwikkelen, is de toekomst voor Imagination Technogies plotseling drastisch veranderd. Het Britse bedrijf leunde voor ongeveer de helft van zijn omzet op Apple, waarmee het wegvallen van dat bedrijf als klant grote gevolgen met zich meebracht. De beurswaarde daalde in korte tijd met meer dan 60% en brengt nog steeds minder dan de helft van de oorspronkelijke waarde op bij de financiële markten. Al snel kwam het nieuws dat het bedrijf in delen verkocht zou gaan worden om op te splitsen en volledig te focussen op GPU's - dat is nu gebeurd.

De GPU-tak wordt verkocht aan Canyon Bridge, dat banden heeft met de Chinese overheid. Zij betalen £1,82 per aandeel wat in totaal uitkomt op £550 miljoen. Dat is flink meer dan de huidige beurswaarde die op £1,29 staat, zo'n 41% meer. Daarbij geeft het aan niet te willen snijden in het personeelsbestand, maar blijft onduidelijk wat het doel van de overname is. Of de deal doorgaat is echter niet geheel duidelijk, omdat de Britse autoriteiten nog dwars kunnen gaan liggen vanwege Canyon Bridge's banden met China.

Tegelijkertijd zal Tallwood Venture of California het bedrijfsdeel overnemen dat over de MIPS CPUs gaat. Imagination had dit onderdeel pas sinds 2012 in handen na een overname voor $100 miljoen, maar verkoopt het nu voor $65 miljoen, dus 35% minder in vijf jaar tijd. AnandTech wekt de suggestie dat het een overname is om later weer door te verkopen voor meer. Het is een manier van zakendoen die ze vaker zagen bij Tallwood.



(Bron: Futureworlds.com)