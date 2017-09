ASUS ververst Strix X299-moederbord met extra VRM-koeling en addressable RGB

Door Mitchell Dragt maandag 25 september 2017 07:31, bron: ASUS

ASUS heeft een van zijn moederborden voor Skylake/Kaby Lake-X een tussentijdse update gegeven. Het betreft de ROG Strix X299-E Gaming die een verbeterde koeling van de VRM heeft gekregen. Het is namelijk geen geheim dat de HEDT-processors van Intel veel van de moederborden vergen. De chips trekken erg veel energie uit het socket, waardoor de stroomvoorziening oververhit raakt, wat de prestaties weer belemmert. Dit bleek ook uit een korte test die we deden. Deze verbeterde koeling moet dat oplossen.

Een andere toevoeging is Addressable RGB. Wie gisteren onze review van de ASUS Rampage VI Extreme las heeft het al voorbij zien komen, maar het is een uitgebreidere aansturing van de RGB LEDs in strips. Normaliter kan de hele strip tegelijk aangestuurd worden met een bepaalde kleur, maar Addressable RGB maakt het mogelijk om alle LEDs afzonderlijk aan te sturen, waarmee je dus ook eigen patronen erop kunt toveren. Hiervoor is wel een speciale LED-strip nodig.

Verder is het moederbord identiek aan het voorgaande model.