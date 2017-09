Intel kondigt Coffee Lake-generatie officieel aan: meer cores, maar minder snelheid

Door Luuk van Gestel maandag 25 september 2017 09:01, bron: Intel

De meeste details omtrent de achtste generatie Core-processors zijn al uitgelekt. Vandaag kondigt Intel, een beetje onverwacht, officieel zijn nieuwe processors aan. Daarnaast onthult de fabrikant ook details over de nieuwe Z370 chipset. Naast het feit dat er nieuwe technologieën worden toegepast, heeft Intel ook voor het eerst sinds lange tijd de hoeveelheid kernen uitgebreid voor de i7-, i5- en i3-reeks. De nieuwe desktopprocessors krijgen respectievelijk zes, zes en vier kernen, waarbij de i7 gebruik maakt van HyperThreading.



Afbeelding van een Coffee Lake-die en Coffee Lake-wafer

Coffee Lake wordt geproduceerd op het 14nm-procedé, waar ook de voorgangers Kaby Lake, Skylake en Broadwell op zijn geproduceerd. De toename in het aantal cores gaat echter wel gepaard met een afname in kloksnelheid in vergelijking met de Kaby Lake-S-generatie. De Turbo Boost ligt daarbij wel weer iets hoger. Het is niet ondenkbaar dat de lagere snelheid te maken heeft met het op peil houden van de TDP. De processors zijn geproduceerd op het geoptimaliseerde 14nm++-procedé, waardoor het TDP volgens Intel sowieso niet significant moet stijgen.

Model Cores / Threads Klokfreq. Turbo L3 TDP Prijs Core i7 8700K 6 / 12 3,7 GHz 4,7 GHz 12 MB 95 W € 389 Core i7 8700 6 / 12 3,2 GHz 4,6 GHz 12 MB 65 W € 327 Core i5 8600K 6 / 6 3,6 GHz 4,3 GHz 9 MB 95 W € 273 Core i5 8400 6 / 6 2,8 GHz 4,0 GHz 9 MB 65 W € 192 Core i3 8350K 4 / 4 4,0 GHz - 8 MB 91 W € 189 Core i3 8100 4 / 4 3,6 GHz - 6 MB 65 W € 123

Volgens de fabrikant zorgen alle vernieuwingen voor een snelheidswinst van 25 procent FPS bij gears of War 4, wanneer een systeem met Core i7 8700K vergeleken wordt met een Core i7 7700K. Ook zegt het bedrijf dat de processors tot 32 procent sneller 4K-panoramavideo's kunnen verwerken en tot 45 procent in 'mega-tasking' (gamen + streamen + opnemen van PlayerUnknown's Battlegrounds), in vergelijking tot een Core i7 7700K.

Vandaag introduceert Intel ook de Z370-chipset. Volgens de specificaties moeten de nieuwe moederborden meer stroom kunnen leveren aan de Coffee Lake-processors, om de hoeveelheid cores aan de gang te houden. Er is ondersteuning tot 40 PCI-Express 3.0-lanes, naast de officiële ondersteuning voor DDR4-2666 en Thunderbolt 3. Voor dat laatste is het echter nog onduidelijk of daar een aparte controller-chip voor nodig is. De chipset kan ook overweg met Optane-geheugen en er is ondersteuning voor HDMI 2.0a. Al is er voor dat laatste een extra LSPCon nodig (Level Shifter - Protocol Converter).

Naast de aankondiging van Coffee Lake, laat Intel officieel weten dat er geen verandering zijn in CPU- en GPU-architectuur ten opzichte van Kaby Lake. Dat zou betekenen dat er nog steeds gebruik wordt gemaakt van Skylake-cores en Kaby Lake-GPUs. Vanaf 5 oktober zijn de nieuwe Coffee Lake-processors te koop.