'Samsung brengt Bixby-knop ook naar mid-range smartphones'

Door Michiel Berkhout maandag 25 september 2017 16:43, bron: NextPowerUp

Met de introductie van de Samsung Galaxy S8 en Galaxy S8+ introduceerde Samsung ook een speciale knop, waarmee de digitale Bixby-assistent kan worden opgeroepen. De desbetreffende knop is tot op heden alleen op high-end smartphones terug te vinden, zo werd ook de Galaxy Note 8 ervan voorzien. Naar verluidt brengt Samsung de Bixby-knop binnenkort ook naar het middensegment.

Volgens recente berichten wordt de Galaxy A (2018)-reeks de eerste mid-range serie waarbij de Bixby-knop aanwezig zal zijn, waarbij de gehele lineup een dergelijke knop zou krijgen. Overigens is er ook veel kritiek van gebruikers op de aanwezigheid van deze knop. Zo is het vooralsnog niet mogelijk om er een andere actie aan toe te wijzen, sinds de laatste update is het inmiddels wel mogelijk om hem desgewenst uit te schakelen.