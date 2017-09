Intel Coffee Lake-processors verschijnen in de prijsvergelijker

Door Michiel Berkhout maandag 25 september 2017 20:59, bron: HWI Prijsvergelijker

We berichtten vanochtend over de introductie van de desktopprocessors uit de nieuwe Intel Coffee Lake-generatie, die eerder dan verwacht vandaag al wereldkundig werden gemaakt. Deze introductie ging gepaard met die van de Intel Z370-chipset, waarvan Gigabyte later op de dag zijn gehele lineup onthulde, aangezien de nieuwe processors ondanks het gebruik van dezelfde socket niet gebruikt kunnen worden in combinatie met moederborden met een Intel 200- of 300-serie chipset. In ons bericht van vanochtend noemden we reeds de adviesprijzen van de nieuwe processors, maar nu zijn de eerste prijzen dan ook daadwerkelijk in de prijsvergelijker opgedoken.

Op dit moment zijn de Core i3 8100, de Core i5 8400, de Core i5 8600K, de Core i7 8700 en de Core i7 8700K in de prijslijst van ACESDirect.nl verschenen, waarbij op het moment van schrijven prijzen gehanteerd worden die een paar tientjes boven de adviesprijzen van Intel liggen. De Core i3 8350K dook op bij MaxICT, waarbij de prijs vrijwel identiek is aan de adviesprijs. Overigens zijn beide shops nog niet in staat om de desbetreffende processors uit voorraad te kunnen leveren.